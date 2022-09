Pedro Suárez-Vértiz alborotó las redes sociales al publicar una fotografía en donde se le ve al lado de su esposa, Adolfo Chuiman y su hija, Carla Chuiman. El cantante indicó que recibió la visita de ambos, a quienes no ve desde hace años.

“Qué linda visita recibí anoche. Después de años volví a ver a Adolfo y Carlita Chuiman. Bueno, Carla me visitó cuando recién me habían diagnosticado y todavía podía hablar”.

Sin embargo, la sorpresa llegó en el segundo párrafo de la publicación, en donde el rockero confesó que compuso un tema para el Sport Boys, el cual iba a ser interpretado por él y popular ‘Peter’, quien es hincha acérrimo del equipo rosado.

“Pero a su padre (Adolfo Chuiman) no lo veía desde que practicábamos un himno para el Sport Boys, que yo había compuesto. Recuerden que Adolfo es el mayor hincha del Boys que existe, y que toda mi familia materna es chalaca. Adolfo es cantante y el dúo iba a ser un boom” , expresó Suárez-Vértiz.

Lamentablemente, Pedro Suárez explicó que debido al poco tiempo libre que tenían, ambos no llegaron a concretar el proyecto: “Pero Adolfo trabaja tanto, que no hubo tiempo para poder grabar el himno del SBA. Y cuando él estaba libre, yo estaba de viaje. Ese dúo fue una de las cosas más grandes que se me quedaron en el tintero de la vida”, finalizó el cantautor.

Pedro Suárez-Vértiz junto a su esposa, Cynthia Martínez, Carla Chuiman y Adolfo Chuiman.

El último 13 de setiembre, Pedro Suárez-Vértiz volvió a alborotar las redes sociales al felicitar a su hijo Tomás, que cumple 18 años, contando cómo lo concibió.

“Recuerdo cuando te fecundamos, imagínate. Estábamos en una reunión y, de pronto, vi a tu madre irresistiblemente hermosa y curvilínea. Me llevé a Cinthia a una habitación, cerramos la puerta y, ¡pum!, llegaste. Tanto así que al final llamé a mi amigo Karsten Kunckel para decirle que acababa de embarazar a Cinthia”, escribió el exlíder de Arena Hash.

