Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, falleció este jueves 29 de diciembre tras una larga lucha contra el cáncer. Ante la triste noticia, distintas personalidades se han pronunciado con sentidos mensajes y la animadora Yola Polastri no fue la excepción.

A través de su perfil de Twitter, Yola recordó el día que el ‘Rey del fúltbol’ le dio un beso cuando ella le pidió un autógrafo.

“Adiós al ‘Rey del fútbol’ Pelé. Fui por un autógrafo para mi pelota al canal 5 desde el 4 caminando, pasé policía montada, mil policías e ingresé, rodeado de periodistas, me vio, sonrió y la prensa volteó, abrió paso y me firmó mi pelota. Él me dio un besito y yo en shock. Divino Pelé”, relató.

“Yola y Pelé, foto de José Vargas, previo al beso maravilloso que me dio! ¡Qué lindo recuerdo!”, añadió Polastri en otro mensaje de Twitter.

Adiós al Rey del Fútbol PELE. Fui por un autógrafo para mi pelota al canal 5 desde el 4 caminando, pasé policía montada, mil policías e ingresé, rodeado de periodistas, me vió, sonrió y la prensa volteó, abrió paso y me firmó mi pelota, me dió un besito y yo en shock. DIVINO PELE pic.twitter.com/VzkBtCfo4U — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) December 29, 2022

Otra foto con PELE, gracias José Vergara. El dice, previa al beso de PELE Y YOLA. pic.twitter.com/iWbqYp5af9 — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) December 30, 2022

LAS RAZONES DEL FALLECIMIENTO DE PELÉ

Pelé falleció a los 82 años de edad tras batallar contra el cáncer de colon que lo aquejó por varios años.

Según informó el portal Cronista.com, el astro del fútbol fue intervenido en septiembre de 2021 donde le extirparon el tumor. El citado medio añade que desde ese entonces su salud se debilitó y también fue internado por una infección a los pulmones.

Por su parte, CNN en español precisa que Pelé falleció por una falla multiorgánica provocada por progresión del cáncer de colon.

VIDEO RECOMENDADO

Fue un pionero, avanzado a su tiempo. En este vídeo se demuestra que los regates de CR7 y Messi, ya lo había inventado.

TE PUEDE INTERESAR