¡GUERRA EN LA CUMBIA! Giuliana Rengifo y Marisol han protagonizado más de un dime y direte. La enemistad entre las cantantes es de público conocimiento y esta se remonta al 2014, cuando la intérprete de “Tú Eres” fue ampayada César Aguilar, exesposo y manager de “La faraona de la cumbia”.

No obstante, en setiembre de ese mismo año, la concursante de El Gran Show anunció que terminó su relación con César Aguilar, dejando entrever que “una tercera persona” se interpuso.

“Cosas que pasan en la vida. ¿Terceras personas que quieren entrometerse en la relación? (risas), no lo sé. L o único que tengo que decir es que fui totalmente fiel y entregada (…) Yo no quise armar un circo de mi relación, el que siempre dijo que estaba enamorado fue él” , dijo en aquella oportunidad para Trome.

No obstante, Marisol salió al frente para negar que ella haya sido la causante y remarcó que no era amiga de la exalma bella. “No, solo una conocida y yo me enteré de su relación por el ‘ampay’ que le hicieron en la revista, porque César no cuenta sus cosas”.

Guiliana Rengifo arremetió contra Marisol: “La señora se sintió celosa”

En febrero de este año, Guiliana Rengifo reveló que se peleó con Marisol por un hombre y que ella la había bloqueado de sus redes sociales, por lo que nunca se han vuelto a cruzar en un escenario.

“Fue un tema de pantalones, la señora se sintió celosa. Ella habló cosas negativas de mí y eso no me gustó. Desde ahí decidí dejar las cosas ahí (...) No puedes defender a un perro cuando sabes que te la hizo a ti, entre mujeres debemos cuidarnos. Lo primero que hacen es atacarte y la gente que no está informada se lleva un mal concepto”, precisó.

Giuliana Rengifo y Carlos Aguilar Foto: Magaly Tv

¿Marisol le dijo ‘robamaridos’ a Giuliana Rengifo?

La intérprete de ‘La escobita’ brindará una entrevista, este 7 de octubre, al programa de Magaly TV: La Firme, en el adelanto se le escucha: “Magaly, hoy te visito en tu set para hablar de las robamaridos”.

La entrevista a Marisol se da luego que Giuliana Rengifo la tildó “mujer dolida y engañada”. “Ella y Magaly (Medina) son tal para cual, dolidas y mujeres engañadas, pero que no se metan conmigo porque yo nunca fui amante. Siempre he sido la ‘firme’, yo decido si termino una relación o si oficializo a alguien que valga la pena”, dijo a Trome.

