En Instagram, Rodrigo González publicó un video en la marcha contra el presidente Pedro Castillo, que se realiza en la Plaza San Martín. El conductor de ‘Amor y Fuego’ se manifestó en contra de la medida de inmovilización en Lima y Callao.

Además, el presentador de TV pidió elecciones generales. “¡Urgente, nuevo presidente, nuevo Congreso!”, expresó.

Horas antes, ‘Peluchín’ instó a sus seguidores a asistir a la movilización a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que se pide la renuncia del mandatario.

“No hay izquierda, no hay derecha. No hay clases sociales. No hay partidos. Solo hay un Perú, una sola voz, un solo mensaje #FueraCastillo”, se lee.

Pedro Castillo anuncia la suspensión del toque de queda”

Durante la reunión con la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces, el presidente Pedro Castillo anunció la suspensión de inmovilización que se declaró en Lima y Callao.

“Debo anunciar que a partir de este momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano”, expresó.

