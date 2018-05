Rodrigo González ‘Peluchín’ dejó en claro que no le teme a nada ni nadie y acaba de declararle la guerra a Gisela Valcárcel tras revelar que la pasada edición de ‘El Artista del Año ’ fue grabada e incluso que Milett Figueroa había sido eliminada del reality .



El conductor de ‘ Válgame Dios ’ dejó entrever que Gisela Valcárcel –a la que se refirió como “la falsa”– estaba “más molesta que nunca en la vida” porque salió a la luz “el secreto mejor guardado” de ella y la producción de su programa.

“Ahora no dice nada, ahora no ha respondido. Seguramente dará cualquiera de esos sermones soporíferos que estamos acostumbrados a escuchar y le dará la vuelta, se harán los ofendidos y se harán los no enterados”, precisó ‘Peluchín’ .



“En el afán de querer demostrar que un programa puede salir en vivo o no, no tienes porqué ocultar información para de alguna manera hacer una publicidad engañosa y más cuando hay una votación de por medio”, añadió.

‘Peluchín’ arremete contra Gisela Valcárcel tras su revelación sobre ‘El Artista del Año’ y Milett Figueroa

“Uno de los mandamientos del Señor es ‘no mentirás’ y en eso, tú siempre te has llevado la palma”, finalizó Rodrigo González . ¿Se pronunciará Gisela Valcárcel sobre este hecho en la próxima edición de ‘ El Artista del Año ’?

