Peluchín se burla de Sheyla Rojas en su programa, por cancelación de su boda con Pedro Moral

Luciendo un velo de novia negro, ‘Peluchín’ se presentó en ‘Válgame Dios’ para ironizar sobre la ruptura de Sheyla Rojas y Pedro Moral. Además, simularon una boda entre Doménica Delgado y Antonio Pavón, precisamente exparejas de Sheyla y Pedro.

“Si hizo un show desde que empezaron con su relación, no puede pedir que no se haga un show ahora que terminaron... fue su decisión que no se casen, no se quieren, aquí desgracia no hay”, dijo Rodrigo, quien pasó imágenes de Sheyla divirtiéndose, el fin de semana, en un yate con Angie Arizaga y Paloma Fiuza.

“La verdad, Sheyla, estamos dramatizando todo lo que ocurre, pero te deseamos lo mejor. Seguramente una ventana se cierra, pero varias puertas más se van a abrir, nadie se muere de amor... a veces es así, uno puede estar arriba, otras abajo. Por tu vida pueden pasar muchas personas, cada quien tiene su historia. No pasa nada”, agregó el conductor.

Inmediatamente, bajo los acordes de la marcha nupcial, le colocaron a Doménica un velo blanco y se dirigió a un ‘altar’ que improvisaron en el set, donde la esperaba Antonio Pavón y Gigi, quien ofició de madrina.



Una vez que se juraron amor eterno y se ‘casaron’, Doménica tiró el buquet.

MOTIVOS ECONÓMICOS



Por su parte, Pavón afirmó que se especula que uno de los motivos del fin de la relación fue el tema económico.



“Se han comentado varias cosas. Unos dicen que la estabilidad económica les ha jugado una mala pasada. Yo creo que Pedro es una buena persona, que su situación económica no debe perjudicar su situación (sentimental)... Si fuese así, que no es tan millonario como se pensaba, uno puede darte amor y otras cosas”, indicó.