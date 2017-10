Flavia Laos fue entrevistada por 'Peluchín' en 'Amor, amor, amor' y se defendió de las críticas que los participantes de 'Esto es guerra' le dijeron. Flavia manifestó que ella salió del reality juvenil porque ya estaba cansada.



Por su parte, Yako Eskenazi fue unos de los que se pronunció sobre la salida de Flavia Laos y el manifestó que ellos siempre la trataron bien y que le sorprendía las palabras de Flavia Laos. Paloma Fiuza también se manifestó sobre el tema y estaba triste por el tema.



Por su parte, Flavia Laos estaba sorprendida por la palabra del jugador histórico de 'Esto es guerra'. "Me sorprende de Yaco porque él siempre quiere paz, me parece rara su actitud", manifestó Flavia Laos.



Por su parte, 'Peluchín' le preguntó ¿Qué le parecía la actuación de Yako Eskenazi? Flavia Laos no manifestó que el 'guerrero' le parece buen actor pero 'Peluchín' añadió: "actúa como en sus casos sociales, donde puja para que le salga la lágrima".



