‘Peluchín’: Cathy Sáenz le ganó juicio en segunda instancia  y él tendrá que pagarle fuerte suma de dinero

Rodrigo González "Peluchín" tiene que pagarle 15.000 soles a la Cathy Saénz tras perder en primera y segunda instancia el juicio que le impuso la productora. Saénz afirma que está más interesada en las disculpas que en el dinero.



Cathy Saénz dijo al diario Ojo que aún se sentía muy afectada por los insultos que recibió de parte del conductor de "Amor, amor, amor". "Nosotros ganamos en primera y segunda instancia. Él tiene que pedirme disculpas durante todo el tiempo que me dedicó en televisión. Me querelló, me difamó, tiene que retractarse", relató la productora al mencionado medio.



Cathy Saénz también explicó cómo cambió su vida profesional tras los calificativos que recibió de parte de Peluchín. "A mí la reparación civil no es algo que me sume. Se que él va a presentar su apelación. Yo tuve que dejar de hacer el personaje de la ‘Mamacha’ por el apodo que me puso", reveló la productora al medio local.



Cathy Saénz afirma que ya no puede hacer activaciones con marcas grandes porque está manchada como artista . "Él insinuó que yo hago castings raros. Yo tuve problemas dentro de mi trabajo por eso. Que haga lo correcto, no es justo difamar a una mujer y menos insultando con chapas. Ha pasado mucho tiempo y yo no he dicho nada, tampoco pienso entrar en dimes y diretes. Y no es porque le tenga miedo", precisó la productora.



Como se recuerda, la popular ‘Mamacha’ enjuició a ‘Peluchín’, Gigi y al productor Renzo Madrid por señalar en su programa que había ‘atrasado’ a Tula Rodríguez y la calificó como ‘Candy Mamacha’, sin embargo el juzgado absolvió a los dos últimos y solo condenó a Rodrigo.



