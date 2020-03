Nueva trinchera. Rodrigo González se hace otro enemigo. El conductor de televisión disparó todas sus balas contra Choca Mandros por decir que no lo sigue en Instagram.

Rodrigo González se mostró furioso contra ‘Choca’ Mandros por las respuestas que le dio a un medio local. "Yo no sigo a Rodrigo, pero sí sé obvio de las bromas y si alguna la veo de casualidad y me da risa me reiré”, indicó el conductor de Estás en Todas. Estas declaraciones habrían despertado la cólera de Peluchín, quien utilizó su cuenta de Facebook para atacar a la figura televisiva.

Peluchín tildó de sin gracia a Choca Mandros. Además, indicó que el conductor de televisión no está preparado para estar frente a una pantalla. “‪Este sin gracia se cree importante y no tiene recursos ni vocabulario para estar en televisión pero como es el productor que elige quiénes están delante de cámaras, se elige solo, de lo contrario seguiría igual que la chusca, detrás de cámaras, de donde nunca debieron salir‬”, se lee en la publicación de la cuenta de Facebook de Peluchín.

El comentario escrito por Rodrigo González en su cuenta de Facebook dividió a los rodriguistas, como se autodenominan los seguidores del conductor de televisión. La mitad de ellos consideran que Peluchín está siendo un poco duro con Choca sólo por decir que no lo sigue en su cuenta de Instagram, mientras que el otro porcentaje considera que González está en lo correcto y que el conductor de Estás en Todas debería regresar a la producción.

