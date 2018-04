Peluchín pone en jaque a Karina Calmet con reveladores mensajes sobre la violencia [FOTOS]

Peluchín aún no estrena programa, pero regresó con fuerza a Chollywood. Mientras espera al 9 de abril, fecha de estreno de su nuevo espacio por Latina, llamado 'Válgame Dios', el conductor ya empezó a lanzar dardos contra figuras del espectáculo local.

Primero fue contra Gachi Rivero. La locutora llamó 'loca' a Daniella Pflucker por defender a Guillermo Castañeda, a quien la actriz acusó de presunto abuso sexual cuando ella tenía 19 años y él 30.

"Ñami, te conozco y sé que todo lo que esa loca habla es mentira. Sé de dónde vienes, conozco a tu mamá, conozco a tu hermano, conozco a tu familia. Tienes todo mi apoyo como siempre, mi Ñami. La verdad siempre gana y tú la tienes. Te adoro y sé perfectamente quién eres. Fuerza”, escribió Gachi Rivero sobre Guillermo Castañeda.

Ante esto, Peluchín arremetió contra la locutora de radio y señaló que su mensaje era una 'vergüenza' porque calificaba a Daniella Pflucker de 'loca' solo por ser amiga de Guillermo Castañeda.

“Vergüenza, tildar a alguien de loca con una denuncia tan grave solo por tratarse de su amigo. Si ella miente en su versión, no son los amigos del denunciado los que deban decirlo” , declaró Peluchín en Facebook.

Ahora. Rodrigo González también decidió pronunciarse sobre otro tema candente de Chollywood: Karina Calmet en Twitter. La recordada Isabela Maldini ha protagonizado un enfrentamiento en la mencionada red social con seguidores que la critican por su futura carrera política.

Karina Calmet se puso en medio de la polémica cuando se puso de acuerdo con un fan suyo, quien amenazó de muerte a un detractor de la actriz. "Karina, averigua y lo quemamos por mari... y mal hombre . Malcriado faltoso. Todo porque no es capaz de hacer nada bueno por el Perú". Ante esto, ella escribió: "Si me amenazó, no se imagina lo que le espera"

Karina Calmet apoya amenaza de muerte contra joven que se burló de su posible candidatura Karina Calmet apoya amenaza de muerte contra joven que se burló de su posible candidatura

Por eso, Peluchín decidió publicar en Facebook dos mensajes de la actriz. Uno pasado y otro reciente contra el mencionado usuario en Twitter que la criticó. "En la ficción vs. En la vida real

¿cuál es cuál?" En el primero, Karina Calmet lamentaba que la gente se haya vuelto tan violenta.

"¿Por qué la gente se refiere con tanta violencia? ¿Por qué el insulto es un asunto tan cotidiano? Desde que me despierto hasta que me duermo, veo ataques, tengo mucha pena...", escribió hace algún tiempo a Karina Calmet en Twitter.

Luego, Peluchín compartió el más reciente mensaje que Karina Calmet dedicó a uno de sus seguidores, donde no dudó en insultarlo con fuertes calificativos. Incluso, aseguró que averiguaría todo lo que pudiera sobre él.

"Rezaré mucho por este pobre 'señor' maricón hijo de mil pu... Yo digo y hago lo que me sale del forro de los cojo.... Pd: Si se quiere hacer el gracioso so baboso, por acá no es, en mi Twitter puede irse a la mie... aspirante a chistoso. Haré todo lo posible por averiguar de ud", escribió en su cuenta Twitter recientemente Karina Calmet contra un usuario.

Karina Calmet: El tuit de antes Karina Calmet: El tuit de antes

Karina Calmet: El tuit del después Karina Calmet: El tuit del después

