'Peluchín' destruyó a 'Miguelón' en Instagram y lo comparó con el 'Loco' Vargas | VIDEO

Rodrigo González 'Peluchín' utilizó su cuenta de Instagram para comentar la entrevista que le realizó Beto Ortiz a Miguel Hidalgo 'Miguelón', la pareja y padre de los hijos de Tilsa Lozano.

'Miguelón' contó 'su verdad' y, aunque no pidió perdón, aceptó que cometió un error al 'coquetear' con chicas en una discoteca, como lo muestra un ampay de hace unos meses.

Luego de que Tilsa Lozano hablara y señalara que se sintió incómoda con las imágenes, Miguelón precisó que se encuentran en un 'desequilibrio' pero quiere recuperar a su familia.

'Peluchín' destruyó a 'Miguelón' en Instagram 'Peluchín' destruyó a 'Miguelón' en Instagram

'Peluchín' 'analizó' la entrevista e incluso comparó a 'Miguelón' con el 'Loco' Vargas. Para el conductor de 'Válgame Dios', la pareja de Tilsa Lozano no supo expresar sus sentimientos.

"Viendo a Miguelón respondiendo las preguntas que le hace Beto me da la impresión que Tilsa se consiguió la versión Chimoltrufia con colaboración especial de Cantinflas del "Loco Vargas"... como dice una cosa, dice otra. Quedarías mejor diciendo lo que parece que tienes ganas de decir : "ya pues me pase de pendej* apretando así en público pero ya no me jodan que me quiero amistar"

La versión punta hermosa de Christian Domínguez, necesito un #gravol después de escucharlo, que manera de marear. Ya está", escribió Rodrigo González en Instagram.