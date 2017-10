Peluchín le hace conmovedora promesa a Gigi Mitre por su cumpleaños ¡Me hizo llorar! [VIDEO y FOTOS]

Rodrigo Gonzálezestuvo sólo hoy en la conducción de "Amor, amor, amor" ¿La razón? Hoy es el cumpleaños de su compañera Gigi Mitre. Peluchín utilizó su Instagram para dedicarle un conmovedor mensaje a Gigi por su día.



La publicación en el Instagram de Peluchín tiene 19.472 Me gusta. En la imagen aparece el conductor junto a Gigi Mitre en el viaje que hicieron a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, para un festival peruano de Nueva Jersey en julio de 2016.



Rodrigo González empieza su mensaje agradeciéndole a Gigi Mitre por estar en su vida. "Nosotros solo necesitamos mirarnos para entenderlo todo. Tú eres mi cómplice, mi más leal compañera de risas, de momentos buenos y malos", se lee en el mensaje de Peluchín a su compañera.



Una publicación compartida de Gigi Mitre (@gigi_mitre) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 1:23 PDT

El conductor de "Amor, amor, amor" destaca el carácter de Gigi Mitre. "Me dices las cosas como son y no como me gustaría que sean. Eres el mejor complemento que la vida me pudo regalar", continúa Peluchín.



Rodrigo González le hace una promesa a Gigi Mitre en el día de su cumpleaños. "Si hoy es tu cumpleaños es también el mío. Lo celebro junto a ti, como se quieren a uno de los tuyos. Tú lo eres, una de las mías. FELIZ CUMPLEAÑOS hermana de mi vida, hasta viejitos, para siempre", finaliza Peluchín.



El mensaje conmueve a los seguidores de la dupla. "Es muy difícil encontrar una amistad sincera y desinteresada. Y sobre todo que perdure en el tiempo. Feliz cumpleaños, gigiiiii", se lee entre los comentarios de la publicación de Peluchín.