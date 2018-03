'Peluchín' y Gigi Mitre vuelven a la televisión en nuevo formato [VIDEO y FOTOS]

¿Qué nos tiene preparado Peluchín? Luciana Olivares, gerenta de Estrategia y Contenido de Latina, manifestó que Rodrígo González y Gigi Mitre regresa a un programa totalmente distinto a 'Amor, amor, amor'.



Olivares manifestó que el mencionado programa se estrenaría en el mes de abril. “Ellos reaparecen en abril y con un programa de entretenimiento totalmente nuevo. Sé que a Rodrigo le pican los pies por volver”, contó la representante de Latina.

Por otra parte, Luciana Olivares indicó que ‘Amor de verano’ y Tilsa Lozano no van más pese a estar satisfechos con el producto.

“El programa con Tilsa termina a finales de marzo, creo que ella hizo su mejor esfuerzo y es una buena conductora, pero el espacio tenía fecha de caducidad”, expresó Olivares.

Por otra parte, Olivares defendió la participación de Jazmín Pinedo en la transmisión del Mundial Rusia 2018.

“Las críticas, me parecen, como mujer, muy cuadriculadas, machistas y cerradas. Ella no hablará si fue gol o no, buscará lo anecdótico”, sostuvo.