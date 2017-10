Peluchín: ¿Gonzalo Núñez teme la demanda? Comentarista deportivo reconoce que es picón 

El periodista deportivo Gonzalo Núñez dijo que a veces reacciona con algo de ‘piconería’ contra quienes critican a la selección, después que ‘Peluchín’ dejó entrever que lo demandaría por calificarlo de racista.

“Se decía que el fútbol era una porquería, todo era derrota y los resultados todavía confirmaban esa teoría de que era un desastre. Pero creo que de alguna manera se ha recuperado ese cariño y ha unido a un país. Yo de repente he sido injusto, ¿no?, y dije ‘¿dónde están esos que le sacaban la miércoles al fútbol peruano y ahora son hinchas?’", dijo Gonzalo Nuñez en una entrevista con Nicolás Lúcar.



"Y me daba un poco de ‘pica’ porque yo viví eso, cuando ‘macheteaban’ al fútbol y hablaban pésimo, a mí me dolía y sufría”, agregó Gonzálo Núñez