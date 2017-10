Peluchín le envía tremenda indirecta a Jazmín Pinedo y le recuerda su pasado [VIDEO y FOTOS]

¿A lo Karen Schwarz? El conductor de "Amor, amor, amor", Peluchín le envió tremenda indirecta a su colega y conductora del programa Espectáculos, Jazmín Pinedo, cuando se refería a la actriz Flavia Laos ¿La Chinita tomará cartas en el asunto?



Peluchín criticó la manera en que se conduce el programa Espectáculos. "No se puede ser juez y tarde porque ahora veo desde la mañana hasta la tarde porque tú, porque ellos (hace gestos de personas que están juzgando) Ya se olvidan todos los que están ahí sentados lo que erán hasta hace poquito. Qué tal con...", expresó el conductor de "Amor, amor, amor".



Esta no sería la primera indirecta que le envía Peluchín a Jazmín Pinedo. En septiembre, el conductor de "Amor, amor, amor" utilizó su cuenta de Twitter para escribir "ultimamente veo muchas ínfulas de urraca en quienes no llegan ni a aprendiz de cacatúa".



Últimamente veo muchas ínfulas de urraca en quienes no llegan ni a aprendiz de cacatúa ... 🤔🤣 — Rodrigo González (@rodgonzalezl) 15 de septiembre de 2017

Peluchín nunca ha tenido problemas en pelearse con gente del canal en el que trabaja. Es el caso de Karen Schwarz, actual conductora de "Qué tal Sorpresa". Como se recuerda, el conductor incluso llegó a tildar a la modelo de "mosca muerta". El hecho sucedió en 2016.



En julio de este año, Peluchín dijo que no se arrepiente de haber llamado ‘mosca muerta’ a Karen Schwarz. "Todo lo que he dicho en pantalla ha sido dicho con el corazón. Todo lo que he hablado con mis cómplices, que son los televidentes de mi programa, lo pienso, ratifico y pensaré hasta el día que me muera. Siempre sostengo lo que pienso. En este canal, soy un empleado como cualquier otro", contó a Trome.pe.



Usuarios en redes sociales consideran que Jazmín Pinedo no soportará esta situación por mucho tiempo. Además, también creen que Peluchín estaría molesto por un posible acercamiento entre la conductora con Karen Schwarz.

