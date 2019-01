Peluchín le responde con todo a Sheyla Rojas: "Eres la copia barata de la señito, por eso solo te ponen de relleno" 

Sheyla Rojas sostuvo a Trome que el programa que conduce Rodrigo González, 'Peluchín', tiene bajo rating porque "el público se cansó de la mala vibra" y que por ello +Espectáculos de la edición de la tarde se mantiene en buena sintonía debido a que "televidentes buscan divertirse". "Lo que queremos es divertir al público de manera sana, mostrando nuestra personalidad y creo que ese es el plus que tenemos”, indicó la rubia.



Sin embargo, este comentario no le gustó nada a Rodrigo González, quien no dudó en responderle a través de sus redes sociales. "Nos han dado por muertos tantas veces y ya llevamos diez años aquí, quiero ver donde vas a terminar tú, tu buena onda y tu inigualable carisma siendo la copia barata de la señito, por eso solo te ponen siempre de relleno".

"¿Qué pasó con tu “estas en todas” diario? No pasaba nada, por eso te sacaron. Así que anda tranquila nomás... Torres más altas, hemos visto caer", agregó Peluchín, quien desde que regresó a su horario habitual, no ha podido atraer el público que ya tenía ganado antes de cambiar de nombre de programa.

Sheyla Rojas, en entrevista con Trome, manifestó que si bien le ganan en el rating a 'Peluchín', "nos alejamos de esa ‘mala vibra’ que ya aburre a la gente... de esa mala onda, al querer perjudicarnos no solo a nosotros, sino a un montón de compañeros. La verdad, es bien complicado tener las cámaras persiguiéndote, tratando de sacar ese lado negativo, de tu vida y yo creo que cada uno es libre de hacer con su vida lo que mejor le plazca".