Peluchín le hace tremenda advertencia a Ivana Yturbe por amistad con Shirley Arica tras noche de juerga [VIDEO]

Nuevas amigas. Gran sorpresa causó la salida de Ivana Yturbe junto a Shirley Arica el último fin de semana. La joven modelo fue vista pasada de copas y mostrando de más al salir de un taxi cuando se le subió el vestido.

Desde su ingreso a Combate, Ivana Yturbe entabló una amistad con Shirley Arica. Ahora, el último fin de semana ambas fueron captadas saliendo de la discoteca. La 'Reina del Banano' apareció tambaleándose mientras bajaba las escaleras.

Al llegar a su departamento, Ivana Yturbe bajó del taxi y tuvo un percance con su vestido. Shirley Arica estuvo a su lado todo el tiempo. Esto motivó a que RodrigoGonzález, conductor de 'Amor Amor Amor' decidiera hablar sobre lo sucedido.

Ivana Yturbe

"Nunca pensé decir esto pero casi que prefiero a Brunella. ¿Shirley Arica e Ivana Yturbe? Esas ya no eran horas de trabajo. Todos sabemos cómo va a terminar eso. Ivana, no pues", comentó Peluchín sobre la salidita de las jóvenes.

Pero eso no fue todo. El conductor de Amor Amor Amor indicó que la carrera de Ivana Yturbe puede verse afectada con esta nueva amistad con ShirleyArica. Peluchín le pidió a la modelo y expareja de Mario Irivarren que reflexionara porque aún está a tiempo.

"¿Tan deprimida y sola te sientes para que tu nueva amiga sea Shirley Arica? Yo te doy un abrazo, pero no pues. Vas a anular tu carrera como Miss, como modelo, como todo, ya te van a ver de otra manera. Las marcas no te van a llamar, no te van a convocar para algunas cosas. Todavía estás a tiempo", declaró Peluchín.