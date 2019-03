Peluchín llamó 'Miss puñalera de Rioja' a Camila Canicoba y Jessica Newton le respondió con todo | VIDEO

¿Rodrigo González 'Peluchín' se excedió? El conductor de TV y Jessica Newton tuvieron un cruce de palabras en el set de Válgame Dios después que el conductor llamara 'miss puñalera de Rioja' a Camila Canicoba, quien estaba en el set dando su versión de los hechos, tras la difusión de los videos de Miss PerúAnyella Grados en estado de ebriedad

Fue en más de una ocasión que Peluchín llamó 'puñalera' a Camila Canicoba, sin embargo, a la modelo no le hizo nada de gracia escuchar esto. Pero lo que más molestó a la ahora ex Miss Teen International, fue este comentario del conductor.

Rodrigo González: "(...) Estos videos se filtraron y sí son públicos ¿no? No son de su habitación, como la Miss puñalera de Rioja sí lo grabó. No le hace nada de gracia lo que le digo, pero buen ¿Qué vamos a hacer Camila?"

Esto no solo enojó a Camila Canicoba, sino también a Jessica Newton, quien en ese momento puso un alto a la entrevista y le lanzó un comentario a Rodrigo González que llegó hasta un intercambio de palabras.

Jessica Newton: A mí todo el mundo me pregunta por qué si tu eres un maltratador de mujeres yo vengo a sentarme a este programa.

Rodrigo González: ¿Quién te pregunta eso Jessica?

Jessica Newton: Las redes, así como tú dices que te escriben de las redes, a mí también me escriben...

Jessica Newton

Rodrigo González: Qué raro porque quienes más me siguen a mí, son mujeres. El 95%.

Jessica Newton: No creo que te siga el 95% de las mujeres del país

Rodrigo González: No, de mis seguidoras.

Jessica Newton: Bueno, lo que creo sí debes entender es que, independientemente de que esta criatura, se haya equivocado o no, el hecho de que tú, que tienes una imagen pública fuerte, le digas 'Miss Puñalera', el resto se cree en la libertad de decirle de todo. Si nos tratamos con respeto...

Rodrigo González: Jessica, un segundo. No siento que le estoy faltando al respeto a ella. Yo estoy haciendo un show de entretenimiento y de espectáculo. Así me estoy manejando. Mi función aquí es que la gente la pase bien y la gente se olvide por dos horas de todo lo que pasa. Ella (Camila Canicoba) sabe de qué trata este programa. Sabe cuál es mi perfil y el de Gigi. Ella tuvo un comportamiento público y ha venido valientemente a asumir. Soy libre, sin ofenderla, de trasladarle no lo que pienso yo, sino todo el país de ella, con todo respeto.

Aunque Jessica Newton quiso replicarle, Peluchín envió una nota con los nuevos videos de Anyella Grados junto a Camila Canicoba y Yoko Chong en la discoteca. La cara de incomodidad de la organizadora del certamen era bastante notoria, hasta que, en otro momento del programa, volvieron a hablar del mismo tema.

En esta ocasión, tanto Jessica Newton como Peluchín ofrecieron las disculpas del caso. La organizadora del certamen indicó que respetaba cómo él manejaba su programa, pero ella tenía todo el derecho de defender a Camila Canicoba por la forma como se referían a ella.

En tanto, el conductor de Válgame Dios consideró que en ningún momento quiso ofender a la modelo, pero que esa era su forma de manejar el programa y si ella se sentía mal por lo que le dijo, sí le ofrecía las disculpas del caso.