¡Fuego! Jefferson Farfán se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, luego de las revelaciones que hizo su ex Melissa Klug y el conductor de Amor, amor, amor, Rodrigo González 'Peluchín'.

Luego de que Melissa Klug confesara que en su momento quiso 'sacar el ancho' a Yahaira Plasencia, por supuestamente meterse en su relación con Jefferson Farfán, Peluchín y Gigi se mostraron incrédulos de que esa sea la única razón de la animadversión.

"Es que yo la he visto a Melissa Klug ir a programas de televisión, y no me va a dejar mentir solo que ella no puede decirle y yo tampoco, pero ella ya sabe a quien me refiero", comenzó Rodrigo González 'Peluchín'.

"Yo la he visto hasta sentada en programas de televisión, al lado de conductoras, que han tenido algo con Jefferson cuando ella estaba con él", reveló 'Peluchín'.

"Así que mucho no le importa, ¿por qué Yahaira sí?", cuestionó 'Peluchín' sobre la actitud de Melissa Klug frente a Yahaira Plasencia. "¿Sabes cuántas personas estarán pensando ahora qué conductora es esa?", preguntó Gigi Mitre.

"No puedo decirlo porque yo no tengo pruebas y no puedo sindicar a nadie. Yo tengo pruebas y testimonios de primera mano pero no puedo decirle y no me corresponde", aseguró Rodrigo González 'Peluchín'.

"Pero entonces Melissa tiene un doble discurso porque por un lado no se pone el jean de la Yahaira pero, sin embargo, si se sienta en el programa de alguien que, según tú, ha tenido alguito con su galán", expresó sorprendida Gigi Mitre.

"Porque sabía que con unas había sido una cosa así, una juerguita en el búnker, y no había sido algo definitivo", informó Rodrigo González 'Peluchín'.

Melissa Klug

