Rodrigo González, mejor conocido como Peluchín, decidió enviar un mensaje a la madre de Gerardo Privat, Mary Dextre, tras enterarse de la muerte del diseñador. El creativo falleció a los 38 años en el hospital Regional Docente de Trujillo.

Diversos personajes de la farándula nacional lamentaron la muerte de Gerardo Privat. Magaly Medina, Jéssica Newton, Josetty Hurtado, entre otros, enviaron mensajes a través de sus redes sociales personales recordando al diseñador.

Ahora, Peluchín decidió dedicarle varias palabras a la madre de Gerardo Privat vía Facebook, recordándole todo el amor que le dio y cómo siempre estuvo preocupada por su bienestar durante los tiempos difíciles.

"Desde que me enteré esta lamentable noticia no puedo dejar de tenerla en mis pensamientos. He recibido muchos mensajes suyos a lo largo del tiempo en donde me exponía su preocupación por las diferentes situaciones que atravesó Gerardo y sé de su gran e infinito amor de madre, además de su lucha inacabable por ayudarlo a salir adelante", escribió Peluchín en Facebook.

Adjunto al mensaje, Rodrigo González compartió una fotografía de Gerardo Privat al lado de su madre, Mary Dextre. En la imagen, ambos aparecen elegantes y mirando a la cámara. Según Peluchín, compartió la imagen porque ella se veía como una reina.

"Quería publicar esta foto en donde usted se ve como una reina al lado su hijo -ese loco irreverente- gran genio creativo de la moda, Gerardo Privat. Que todo lo que hizo por él le sirva de fortaleza para este duro momento que le toca vivir. Si hay algo que la deba reconfortar, es recordar que así como en esta foto, usted siempre estuvo ahí sosteniendo su hombro como la gran madre que es y que él tuvo la suerte de tener", escribió Peluchín en su Facebook.

Finalmente, el conductor de Amor Amor Amor le mandó mucha fuerza a la madre d e Gerardo Privat por el difícil momento que está atravesando tras perder a su hijo y le dijo que ahora, él seguirá a su lado, solo que de una manera diferente.

"Mucha fuerza señora Mary y todo mi cariño. Su hijo está ahora de otra forma con usted, pero igual de cerca. Como siempre estuvieron. La abrazo muy fuerte. Rodrigo González", puntualizó Peluchín en su cuenta Facebook.

