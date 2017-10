Perú vs Colombia: La promesa de Peluchín si gana la blanquirroja ¿No se transmitirá "Amor, amor, amor"?

El Perú vs Colombia anima a muchos a hacer promesas si es que la blanquirroja gana este partido decisivo. Una de las que más llamó la atención es la del conductor de "Amor, amor, amor", Peluchín, quien en bromas anunció que pasará en Latina si es que gana la selección peruana.



En medio del entusiasmo, Peluchín se animó a afirmar que si gana Perú, al día siguiente Latina solo transmitirá una maratón de La Pequeña Maravilla. Con este anuncio, Rodrigo González sugirió que no iría a trabajar por la celebración.



Peluchín también se refirió al comentarista deportivo Gonzalo Núñez.El periodista le dio con palo al conductor de televisión por apoyar a la selección. "Ese es el canal 2, es Peluchín. Ahora Amor Amor Amor ya es programa de fútbol. Él decía: 'Es una porquería, son una sarta de borrachos, no sirven para nada, no se para qué se meten al fútbol, eres un idiota, no vas a ganar buena plata, es una porquería esa carrera, ¿no te da vergüenza' Y ahora dice que todo es excelente. Después que le han sacado el alma al fútbol peruano, lo han destruido. Y ahora sí todo es Perú, Perú, Perú. Todo lo que genera el fútbol", declaró Nuñez en Exitosa.



Al respecto, Peluchín preguntó si Gonzalo Núñez hacía su programa sobrio. "Él tiene un micrófono enfrente, vas a tener que demostrar que yo me he expresado así porque otra cosa es el racismo", respondió indignado el conductor.



Como se recuerda, a las seis de la tarde se define todo para Perú. La selección blanriqurroja se enfrenta al equipo cafetero en el Estadio Nacional. El vencedor tendría el pase directo, siempre y cuando los otros resultados (en simultáneo) los favorezcan. También podrían disputar el repechaje.

Peluchin habla sobre su promesa si gana Perú