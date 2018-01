Peluchín le responde a Cathy Sáenz: "¿Quién se cree que es, Jacinta?"

Rodrigo González puede que esté alejado de la TV pero su lengua está más afilada que nunca. El conductor de Amor Amor Amor decidió utilizar su cuenta en Twitter para responder sobre el juicio de difamación que tiene Cathy Sáenz en su contra.

Como se informó, la exproductora de Esto Es Guerra ganó en segunda instancia el proceso que le interpuso a Peluchín. Al conocerse eso, Cathy Sáenz manifestó que ella solo espera las disculpas del conductor de Amor Amor Amor.

"Él insinuó que yo hago castings raros. Yo tuve problemas dentro de mi trabajo por eso. Que haga lo correcto, no es justo difamar a una mujer y menos insultando con chapas. Ha pasado mucho tiempo y yo no he dicho nada, tampoco pienso entrar en dimes y diretes. Y no es porque le tenga miedo", indicó Cathy Sáenz.

Ante estas declaraciones, Peluchín decidió referirse a la situación. Por eso, utilizó su cuenta Twitter para dedicarle unas palabras a la actual productora de Combate. Rodrigo González envió un contundente tuit sobre el caso de Cathy Sáenz.

"Decirme que por mi culpa "la mamacha" perdió contratos con grandes empresas es delirante ¿Quien se cree que es, Jacinta? ¿Y por su lucha de egos con la producción no abandonó EEG?

Haré lo que la justicia me mande en la última instancia pero lo que pienso de ella no cambiará jamás", escribió Peluchín en Twitter.

La respuesta de Rodrigo González en Twitter cuenta con más de 85 likes. El conductor de Amor Amor Amor no se ha vuelto a referir a la situación. Sin embargo, usuarios de la red social dieron su opinión al respecto.

Decirme que por mi culpa "la mamacha"perdió contratos con grandes empresas es delirante🤪¿Quien se cree que es,Jacinta?¿Y por su lucha de egos con la producción no abandonó EEG?

Haré lo que la justicia me mande en la última instancia pero lo que pienso de ella no cambiará jamás. pic.twitter.com/nQ5ShECRQ1 — Rodrigo González (@rodgonzalezl) 29 de enero de 2018

Peluchín irá hasta la última instancia del proceso judicial. De perder el juicio, deberá pagar alrededor de 15 mil soles de reparación civil. El conductor dejó en claro que acatará lo que la justicia le mande, pero no cambiará de opinión sobre Cathy Sáenz.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.