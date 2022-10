Tras los rumores de un perdón de Érika Villalobos a Aldo Miyashiro, el conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González terminó revelando que la pareja continúa junta. Según ‘Peluchín’, ambos siguen en una relación, pese al escándalo del ampay del ‘Chino’ con la reportera Fiorella Retiz.

El polémico ‘Peluchín’ reveló que tanto Érika como Aldo habrían llegado a un acuerdo para no pronunciarse más sobre el tema, debido a que estarían empezando nuevamente como pareja y les llovería críticas de anunciar una reconciliación.

“Si ella quiere seguir con el ‘Chino’ Miyashiro que es lo que tengo entendido, que juegan a que no están, pero sí están, pero ahora no van a hablar nada porque ya saben cómo es esto y hay cosas que se le han ido de las manos y hay acuerdos entre ellos . Parece que con tantos años de matrimonio, para ellos hay cosas que no son tan importantes y que ya se han perdonado en el pasado”, dijo.

TROME | ‘Peluchín’ delata a Aldo y Érika

ÉRIKA VILLALOBOS SE NIEGA A CONFIRMAR RECONCILIACIÓN

Al ser consultada por el magazine ‘Amor y Fuego’ sobre Aldo, Érika Villalobos prefirió no hablar de su vida privada, como casi siempre lo ha hecho. Señaló que está enfocada en su trabajo, que es lo único que podría conversar ante cámaras.

“Ahora, al hacerlo público, ellos prefieren mantener esa ambigüedad para que si pasara algo no sea tan escandaloso ni la pongan que le pongan la canción ‘amiga date cuenta’ o como ‘la incondicional ’, pero lo que tengo entendido es que ellos siguen en lo suyo, siguen siendo una pareja”, acotó Rodrigo González.