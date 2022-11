Rodrigo González inició su programa ‘Amor y Fuego’ respondiéndole a Gian Marco Zignago luego que minimizara a su reportero al abordarlo a la salida de un bar. ‘Peluchín’ aseguró que es lamentable la actitud del cantautor peruano porque en ningún momento se le faltó el respeto.

En las imágenes que compartió el magazine de espectáculos se observa a Gian Marco burlándose de los conductores de ‘Amor y Fuego’ asegurando que “viven de la gente y que debe ser lindo ganar plata con sus críticas”.

“ Gian Marco creo que no tiene mucha paciencia. Dijimos que como está saliendo de un bar y está enamorado pensamos que iba a estar de buen humor. Me da pena, es innecesario , totalmente evitable. No tengo tu teléfono porque no somos amigos, nunca hemos intercambiado teléfono. Nos sentimos bien por eso, ni más ni menos que otros, esta es nuestra vocación, somos comunicadores, este es nuestro rubro, específicamente el espectáculo”, inició diciendo ‘Peluchín’.

Rodrigo González salió al frente para dejarle en claro a Gian Marco que no tiene ningún problema personal con él y que incluso le tiene un gran cariño a su madre Regina Alcóver.

“Así como a ti te dicen que tus canciones le hicieron superar alguna etapa difícil, a Gigi y a mí mucha gente nos dicen que le hacemos su día un poco mejor (...) No lo aceptamos, es una falta de respeto y así te ves . Lo vamos a llamar, ojalá que podamos conversar con él que nos diga si tiene algo contra nosotros (...) A su madre, la gran Regina Alcóver, para mí es incómodo, le tengo cariño y admiración, sé cómo se maneja, impecable, debe ser muy incómodo para ella. Me sorprende”, precisó.

TROME | Peluchín responde a Gian Marco

GIAN MARCO EXPLOTA CONTRA ‘AMOR Y FUEGO’

El programa ‘Amor y Fuego’ abordó a Gian Marco Zignago a la salida de un local nocturno, sin embargo, el cantautor no soportó las preguntas y minimizó al reportero.

“ ¿Qué pregunta inteligente tienes para mí hoy día? Pero inteligente, una pregunta inteligente, a ver. Tú puedes, tú puedes ”, le dijo notablemente incómodo al hombre de prensa.

El popular ‘Gasparín’ no soportó la presencia del periodista y tuvo duras frases para Rodrigo González y Gigi Mitre: “¡Ah Rodrigo y Gigi! Viven de la gente, ¿no? Debe ser lindo ganar plata sobre eso”.