No cree en la discusión. Rodrigo González presentó un informe sobre la discusión que tuvieron Julio Zevallos y Giuliana Rengifo en ‘América hoy’ y se negó a considerar que sea cierto.

“Todo eso está pauteado, todo eso está arregladísimo. Hasta la cara de la Farisela está pauteada. ¿Crees que eso sería, real?” , expresó el popular ‘Peluchín’, sobre la escena que protagonizaron el también productor televisivo y la cantante de cumbia.

A pesar de la afirmación del conductor de televisión, Gigi Mitre no compartió la opinión de su compañero: “No sé si sea mentira, pero si le ponen sal y pimienta. Porque Julio Zevallos sabe de tele…”.

Cómo se recuerda, el programa “América Hoy” vivió un tenso momento este lunes 31 de octubre cuando Giuliana Rengifo discutió con Julio Zevallos. Ambos invitados se reclamaron por algunos calificativos y todo terminó con la salida del productor del set de TV.

“¿Tú crees que yo soy un camión, Julio Zevallos? Estaba un poquito en carnes, la televisión te sube unos 7 o 8 kilos. La gente me ve en persona y me dice: ‘Giuliana, no estás gorda’”, dijo Rengifo.

“No es que crea, sino que estabas bien subida de peso. Lo que sí soy claro es que el bailarín no es un cargador, y eso que fui suave porque pude decir tráiler. Yo soy muy claro, directo. Tengo bien claro lo que pienso”, respondió Zevallos.

‘Peluchín’ opina sobre la pelea entre Julio Zevallos y Giuliana Rengifo

‘Peluchín’ critica pelea de Julio Zevallos y Giuliana Rengifo. VIDEO: Willax

TE PUEDE INTERESAR: