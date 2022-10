El pasado programa de ‘El Gran Show’, los coqueteos entre Gisela Valcárcel y Facundo González aumentaron y se les ve más juntos que nunca. Ante ello, los presentadores de ‘Amor y fuego’ rajaron de su extraña relación. ¿Qué dijeron?

“Se convirtió en el nuevo engreído de la ‘Farisela’ que fue con su peinado de serpiente. Bien representada porque eso es lo que es. Y la ‘Farisela’ coquetea, aprovecha en coquetear con el Facundo González que ya no que no le entra al baile, ha encontrado el jueguito con ella (...) Es su Roberto Martínez de esta temporada ”, comentó ‘Peluchín’.

“ Yo al Facundo le veo pinta de que si la ‘Farisela’ le da sí alpiste, lo tiene cama adentro (...)Facundo le da a todo, si no, pregúntenle al Zorro porque vivían juntos”, indicó el conductor. “Unos añitos más y es su nieto. Se presta para todo. No me creo ese coqueteo”, agregó Gigi Mitre.

Gisela Valcárcel coquetea con Facundo en vivo.

El supuesto romance de Facundo con chocolatero

De acuerdo con el presentador, Facundo tuvo una relación amorosa con el chocolatero argentino, Ricardo Fort. “ Era el amante o el novio de este millonario que luego murió ”, argumenta. Además, informa que salió un video de “jugando con la cámara” y quien lo grabó sería el modelo.

Gisela luego que Facundo González le ofreció su “colágeno”

En la edición pasada del reality de baile, Santiago Suárez conversaba con la ‘Señito’, pero fue interrumpido por Facundo, quien estaba celoso de lo que sucedía. “Estoy molesto. Primero porque él viene y le dices que te encanta, segundo porque te quiere presentar al tío de cincuenta y pico. Yo tengo 33. ¡Hay que consumir colágeno!”, expresó el actor de “Esto es guerra”.

“ Yo tomo colágeno en sobrecito ”, respondió Gisela. “ Para qué tomar en sobrecito, si lo tienes en vivo ”, insistió el modelo argentino.

