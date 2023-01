La Pepa Baldessari se pronunció luego del escándalo que generó la difusión de su actual situación económica, la misma que lo obligó a vivir en un hotel y en ocasiones, a no tener ni para comer. El exfutbolista argentino se reencontró con Andrés Hurtado ‘Chibolín’, quien lo contactó para ayudarlo e invitarlo a su programa.

En unas exclusivas declaraciones para Trome, el también excomentarista deportivo, se mostró sorprendido al ver a su antiguo amigo, el conductor de ‘Hoy es sábado con Andrés’. “Tú sabes cuánto te amo”, le dijo Andrés, mientras que la Pepa recordó sus años de juventud a su lado.

“No hace falta que me lo digas hermano, cuántos años de amistad. Hemos compartido con Walter, con Ronald, con Zeballos, que Jorgito nos abandonó ya. Éramos una banda pero sabes que, Lurigancho fuera del penal era eso”, dijo fiel a su estilo.

ANDRÉS HURTADO LE CUMPLIRÁ SUEÑO A LA PEPA BALDESSARI

Andrés Hurtado le recordó que se dedica a cumplir sueños y le prometió que haría posible cualquier deseo que le pidiese, momento en el que se quebró por el llanto. “Perdon”, dijo mientras se ponía sus lentes oscuros para ocultar las lágrimas. “Sabes... eso de los sueños Andrés, yo ya te he dicho que soy medio llorón y veo tu programa que me corta, la generosidad, esa grandeza de corazón que tienes no la perdiste nunca y nosotros nos conocemos cuando vos venías remando y remando y a veces no había para el menú ”, comentó conmovido.

Por otro lado, aseguró que no pierde la chispa porque si no ya estuviera arruinado. “Si pierdo la chispa ahí sí, no sé cuánto de pozo hacen, dos metros, tres metros, ya estaría tapado de tierra ahí. No, la alegría es fundamental y ahora la alegría que me da porque me agarró de sorpresa el guacho”, acotó.

En otro momento, la Pepa Baldessari le contó un asunto privado a Andrés Hurtado, el mismo que el conductor se negó a revelar. “Una historia íntima que se quedará en mi corazón, me la dice en el oído pero yo no la puedo revelar porque respeto mucho a mi fierita, asi entre nos, donde te gustaría pasar los últimos años de tu vida” , le preguntó.

El exfubolista comentó que ahora mismo se encuentra gestionando su salida obligatoria en Migraciones para irse a su pueblo natal en Córdova, Argentina. “Me voy a mi pueblo, a San Francisco. Ya tengo 64 años, el techito que me dejó mi viejita y a terminar mi vida allá porque ya a los 64 la vida no te da mucha revancha tampoco”, dijo.

TROME - La Pepa Baldessari conversa en exclusiva (Video: Carla Chevez)

