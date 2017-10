Florcita Polo nunca pensó que una fotografía en redes sociales causara tanta polémica. La hija de Susy Díaz compartió una publicación con doce entradas para el Perú vs. Colombia. Como se ve en la imagen, todas son de cortesía.

"Llegaron las entradas!! Los que ya compraron pueden venir a recogerlas", escribió en su cuenta Instagram Florcita Polo. Rápidamente, los usuarios que no lograron comprar vía Teleticket, le pedían desesperadamente que les venda al menos una.

"Mi hijito con ganas de ir pero no puede adquirir", "Eso tan raro tantas entradas y las personas que su tiempo que perdieron para comprar una y usted con 6 grrrrr", fueron algunos comentarios de los seguidores de Florcita Polo.

Recordemos que la venta de entradas para el Perú vs. Colombia se realizó el 3 de octubre desde laas 6 a.m. A las 9:21 a.m. ya no había más para adquirir. Esto generó la molestia de los usuarios en redes sociales pues consideran que Teleticket no respetó las reglas dispuestas ya que se podía hacer cola virtualmente desde antes de las 6:00 am.

llegaron las entradas 😄😄los que ya compraron pueden venir a recogerlas 😉 Una publicación compartida de florcita (@florcitapolo2015) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 1:43 PDT

