Perú vs. Colombia: Peluchín le responde a Gonzalo Nuñez y le hace esta fuerte advertencia [VIDEO]

Las cosas se ponen picantes previo al partido Perú vs. Colombia. El día lunes, Gonzalo Nuñez criticó a Amor Amor Amor por hacer una cobetura especial sobre los partidos y jugadores de la selección peruana. Según el periodista deportivo, Peluchín en algún momento soltó frases racistas contra los futbolistas. Esta fue la acusación más polémica:

"Dijo '¿Quién es el morocho más rico del Perú? Este, este o este', Antes era: '¿Vas a ver a Perú? Agggg, qué asco. Yo no veo a Perú, son unos negros, cholos, que paran borrachos nomás'. Ahora sale hablando todos los días hablando de Perú. Así es. Es la realidad", comentó Gonzalo Nuñez en Exitosa.

Ante la declaraciones del periodista deportivo, Rodrigo González decidio responderle fuerte y claro. Para el conductor de Amor Amor Amor, Gonzalo Nuñez tenía todo el derecho en opinar sobre el tema que quisiese pues eso es libertad de expresión. Sin embargo, se molestó con una frase racista que él jamás ha dicho.

"Sí hay algo acá que me parece muy delicado. (...) Entre las cosas que dijo y lo que escuché, según él cuando yo me he expresado sobre los jugadores de la selección he dicho: 'esos cholos y esos negros' y ahí sí no me parece divertido. Hasta ahí nomás llegamos con tu crítica. Vas a tener que demostrar que yo me he expresado así, no de un jugador de la selección sino de cualquier ser humano", expresó Peluchín.

No solo eso. Rodrigo González también señaló que Gonzalo Nuñez tiene todo el derecho de opinar sobre la cobertura del programa Amor Amor Amor. Lo que no podía permitir Peluchín es que el periodista lo acuse de frases que jamás lo dijo y lo retó a demostrarle que en alguna ocasión lo haya hecho.

"Una cosa es criticar y decir lo que me parece y otra cosa es el racismo. No sé en qué estado usted habrá dado esas declaraciones o cómo habrá visto el programa, o si el inconsciente lo delata señor Gonzalo Nuñez. En ningún momento y usted va a tener que demostrar, que yo he dicho esas frases racistas en este programa. Una cosa es el chiste y otra cosa es que usted ponga en mi boca palabras que seguro salen de su interior, pero nunca del mío", puntualizó Peluchín.

Ante las declaraciones de su compañero, Gigi Mitre le pidió que se tranquilice y no se haga hígado por culpa de Gonzalo Nuñez. Incluso se animó a sacarle cachita al periodista deportiva porque Latina tiene los derechos exclusivos del mundial Rusia 2018 y transmitirá todos los partidos.

