Perú al mundial: 'Tigre Careca' feliz con sus 'tigrillos' que lo llevaron a Rusia 2018 [FOTOS]

El ‘Tigre Careca’ (Fernando Armas) le agradeció a sus jugadores por llevarlo al Mundial y dice que con los goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos sintió que el presidente ruso, Vladimir Putin, le daba la bienvenida a su país.



Profesor, la novia le trajo suerte...

La chica se volvió famosa, ya no se quiere casar. Ahora todos los novios me vienen a reclamar porque dicen que sus esposas les paran pidiendo repechaje, ja, ja, ja.



¿Qué sintió con el gol de Jefferson Farfán?

Sentí como si hubiese parido. ¡Ay! ya se me salió el ‘Chisiri’, experimenté el frío de Rusia, sentí a Putin dándome la bienvenida y que sacaban al Cristo de Chorrillos y ponían mi estatua.

¿Y con el gol de Christian Ramos?

Ahí supe que mi contrato se extendía por un año más, me sentí más peruano que nunca, como si yo mismo hubiera hecho el gol y la sombra de la derrota desapareció con la ‘Sombra’ Ramos.



¿Ya está pensando en la estrategia de Rusia?

No, ahora solo quiero descansar y estar con mi esposa, hoy ella quiere hacerme la prueba y la contraprueba, espero que no me suspenda, ja, ja, ja.