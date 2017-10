Perú vs Argentina: Carlos Galdós 'explotó' contra periodista argentino que despreció a Pedro Gallese

El periodista argentino Horacio Pagani se ha ganado el rechazo de todos los peruanos. Y es que llamar 'arquero de medio pelo' a 'San Gallese' (Pedro Gallese) fue un gran error. Gallese no necesitó responderle a Pagani ni meterse en la controversia. Ayer, en la Bombonera, el arquero peruano demostró con hechos, y no con palabras, su grandeza.



El hecho es que el rechazo a Pagani en las redes sociales ha sido tal que el periodista se ha visto obligado a pedir disculpas, y a dar una explicación de lo que, según él, realmente quiso decir.



A los numerosos comentarios en su contra, también se sumó el conductor Carlos Galdós, quien usó su cuenta de Twitter para dedicarle un fuerte mensaje.



"Ahora que opina el periodista argentino cagón que dijo que @pedrogallese era un arquero de medio pelo???

cc: @HoracioPagani CHÚPALA!", escribió Galdós.



Muchos usuarios respaldaron a Galdós, pero otros consideraron que se 'le pasó la mano'.



LAS DISCULPAS DE PAGANI



Horacio Pagani, panelista de un programa en TyC Sports, aprovechó la última trasmisión para disculparse con todo el Perú, y en especial, con Pedro Gallese.



"Disculpas al pueblo peruano. No entendieron lo que dije, acá como siempre se mostró algunas escenas. No lo conozco a él, vi que le hicieron algunos goles y dije que era un arquero de 'medio pelo'. Ese término acá en Argentina es más o menos", dijo Pagani, en su afán de asegurar que todo fue un mal entendido, y que no quiso menospreciar a Gallese.