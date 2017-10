‘Suelta a mi primo’, le pidió César Távara a Yahaira Plasencia, al ver que sigue ‘facturando’ con Jefferson Farfán al mencionarlo constantemente para generar noticia en torno a él.



Asimismo, el popular ‘Primo Alcahuete’ negó que el futbolista que milita en el Lokomotiv de Rusia haya tenido interés en casarse con la salsera.



“Ella está ‘facturando’ con mi primo, siempre lo está mencionando. Yo, por mi salud, prefiero ni nombrarla, estoy bien con mi familia, en ‘El Gran Show’ y ahora relanzando mi orquesta ‘Tagú’”, dijo César Távara.



Rodrigo González le dice sus verdades a César Távara

¿Es cierto que tu primo Jefferson tenía intenciones de casarse con Yahaira?

Eso ha sido un ‘floro’, nada que ver. He visto con Melissa (Klug) esas declaraciones y nos hemos reído. Que ella siga haciendo su música, pero que suelte a mi primo. Es mejor que se enfoque en su vida, no tiene por qué hablar de él para no desconcentrarlo ahora que tendrá un partido importantísimo con la selección.



Entonces, ¿crees que eso es una distracción para Jefferson?

Somos más de 30 millones de peruanos que estamos ilusionados con llegar al Mundial de Rusia. No creo que deba estar distraído en otras cosas.



Ahora esperas hacer bien las cosas con tu orquesta...

Claro, aprendí la lección. Esta vez los instrumentos son míos, estaré dedicado a sacar adelante la orquesta por el bienestar de mi familia.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.