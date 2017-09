Perú vs. Argentina: Cristian Zuárez quiere que la bicolor gane el partido [VIDEO]

A una semana del partido entre Perú vs. Argentina, Cristian Zuárez espera un triunfo de la Bicolor por 2 a 1, con goles de Paolo Guerrero y Edison ‘Orejas’ Flores.



“Deseo de todo corazón que Perú gane el partido ante Argentina, se lo merecen, están jugando bien. Mi selección de una u otra manera estará quinta y clasificará, no nos van a dejar sin Mundial, algo se inventará para que vayamos. Amo este país y ya es hora que clasifiquen”, expresó Cristian Zuárez.



¿Te atreves a dar un resultado?

2 a 1, con goles de Guerrero y el ‘Orejas’ Flores. Messi descontará, pero no habrá tiempo para remontar.



Hace unos días se te vio con los abogados de Korina Rivadeneira, ¿ven algún caso tuyo?

Están encargados de toda mi parte legal aquí.



(E.C.)