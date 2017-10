Perú vs. Argentina: Dorita Orbegoso y Paula Ávila se midieron en partido adelantado [VIDEO]

Dorita Orbegoso y Paula Ávila se jugaron un partido aparte alentando a blanquirrojos y albicelestes por el choque entre Perú vs. Argentina. La morocha confía en el triunfo peruano y la ‘gaucha’ está convencida que los ‘ches’ no estarán fuera del Mundial Rusia 2018.



Dorita, tenemos que decirle a Poly que hoy vamos a ganar...

D: Me da mucha pena decirle eso. Mírala, se ha puesto la camiseta de su selección. Yo firmo: será un dos a uno.

P: No sueñes, corazón. Argentina tiene a Messi, el mejor jugador del mundo.



Pero nosotros tenemos una buena delantera y buena defensa...

D: Así es. Solo espero que vayan superconcentrados.

Poly, dicen que los argentinos están con miedo...

P: No sé mucho de fútbol, lo único que quiero es que las dos selecciones clasifiquen.



Dorita, de fútbol tú sí sabes, y muy bien...

D: Tuve mis clases particulares por mucho tiempo ja, ja, ja. Sé de fútbol, me gusta, soy hincha de Alianza Lima. Me encanta que la selección esté dando que hablar con sus nuevos valores.



¿Cuál es su score?

D: Uno a uno en el primer tiempo y se van con la espinita al descanso. En el segundo tiempo, Perú mete el segundo gol. Marcan el ‘Orejas’ Flores y Paolo Guerrero.

P: Empatamos dos a dos.

La selección peruana fue recibida por miles de hinchas peruanos en Argentina