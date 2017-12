Perú vs. Argentina: La 'Foquita' le tiene más miedo a Melissa Klug que a Lionel Messi

El futbolista ‘Foquita Farfán’ (Miguel Moreno) le respondió claro y directo a todos aquellos que no lo quieren en la selección peruana. Habla de Melissa Klug y Yahaira Plasencia.



Jefferson, muchos no te quieren en la selección.

Los que no me quieren, será por algo. Yo no les he quitado nada, ha sido más bien a la inversa, me la han quitado (por Jerson Reyes, quien estuvo con Yahaira), pero no hago caso.



Otros dicen que ‘malogras’ a los jugadores jóvenes...

Esos ya están malogrados. Sobre todo ese Cuevita, que se cree ‘Clavito’ y pone la puntería en las bailarinas.

Dicen que Yahaira viajará a Argentina para alentar a la selección...

¿Para qué va a ir? Si allá hay buenas carnes. Ella ahora es solo un recuerdo, cada vez que paso por una tienda de instrumentos me acuerdo de todo lo que le di.



¿Si metes gol, celebrarás moviendo el ‘Totó’?

Cuando estaba con Melisa Klug festejaba chupándome el dedo, era un mensaje para ella, es que siempre decía que no le alcanzaba lo que le daba, entonces yo le decía ‘qué dedo me chupo’. Y con Yahaira movía el ‘Totó’, porque toda mi plata me la gasté en ‘Totós’. Ahora festejaré con la mano en la oreja, porque me andan llamando varias y no contesto. Estoy concentrado en Rusia, pero no en el Mundial, sino en una rusa que me trae loco... Es una hija de Putín, es brava.

¿Por qué dicen que los ‘gauchos’ son muy sobrados?

Ellos son así. La mayoría son sietemesinos, ni su mamá los aguanta. La única argentina que me cae es una que me presentó el ‘Zorro’ y está más fuerte que cachetada de Transformer.



¿Le tienes miedo a Messi?

Más miedo le tengo a Melisa Klug cuando me pide la pensión. Esa chalaca es brava, no deposito y al toque llama a Trome. A Yahaira le han puesto ‘Messi’, porque se mueve bien y siempre tiene dos jugadores encima.



¿Tienes alguna cábala?

Antes del partido me encomiendo a Dios, pero no por el resultado, sino para que no me ampayen. Y le paso la mano a Ruidíaz y digo: ‘Protégeme, ekeko’.





(J.V)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.