Magaly Medina contó que no verá el partido Perú- Argentina porque estará fuera del país, pero cumplirá su apuesta de lucir la camiseta con el ‘9’ de Paolo Guerrero, si la ‘blanquirroja’ vence a los gauchos este jueves.

“Siempre y cuando gane, me la pondré, será difícil, pero lo haré”, dijo Magaly Medina.



¿Pero no deseas que la selección vaya al Mundial?

Claro, como todos los peruanos.



¿Y dónde verás el partido?

No estaré aquí, viajo con Alfredo (su esposo), pero solo será por el fin de semana.



¿Al señor Zambrano no le gusta el fútbol?

Sí, claro, pero más le encanta pasar el tiempo conmigo, ja, ja, ja. (C.Chévez)