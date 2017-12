Perú vs Argentina: 'Maradroga' dice que está más duro que caballo de fotógrafo

Diego Maradroga’ (Carlos Álvarez) concedió unos minutos a Trome para contar por qué confundió a la selección de Perú con la de Venezuela, cuando habló del partido que Argentina jugará contra la ‘blanquirroja’ este 5 de octubre.



‘Diego’, ¿qué pasó en esa transmisión en vivo, confundiste a Perú con Venezuela?

Bueno esteeeee, he dado esta entrevista a Trome porque es el diario número uno, pero no vayan a pensar mal. Este partido que tiene Argentina contra Venezuela es muy importante y es muy posible que luego juguemos con Inglaterra y le ganemos 2-1 con goles de mi mano. O sea, es cuestión de tener las cosas claras y mirá, si le ganamos a Venezuela e Inglaterra vamos al Mundial España 82.



‘Pelusa’, el Mundial es Rusia 2018, estás atrasado...

No estoy atrasado, lo que pasa es que vos no me entendés. La verdad, es que estoy en mi casa más duro que caballo de fotógrafo y poto de muñeca, por eso me confundo de Mundial, ya no sé con qué equipo va a jugar Argentina. Creo que es Perú que tiene su camiseta ‘vinotinto’.



No, la nuestra es ‘blanquirroja’...

Qué estás hablando, vos me vas a enseñar a mí que soy argentino...(aspira), disculpame, no pienses mal, lo que pasa es que estoy resfriado y cuando me sale el moquito uso un jarabe nasal, es el único jarabe que en vez de dármelo en cuchara me lo dan en rayitas. Yo no tengo problemas con la droga, el problema está cuando no las encuentro. El otro día leí que la droga te destruye el cerebro, leí que te destruye la memoria, entonces dejé de leer.



El ‘Tigre’ Gareca se va a cobrar la revancha, porque no lo llevaron al Mundial de México 86 cuando les dio el triunfo.

Él nació en Paraguay, jugó en Brasil y ahora que reemplaza a ‘Chemo’ del Solar, podría hacer algo.



‘Diego’, sigues confundido...

Mirá, soy el 10, el ‘Dios’ y he dicho que si Argentina no gana, me mato de un tiro, aunque ya llevo varios suicidios.



Gracias por la entrevista.

Dale, quiero dejar un mensaje para la gente que anda en estos ‘quilombos’: la droga mata lentamente, pero yo no tengo prisa (ríe).



