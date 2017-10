Rosángela Espinoza dijo que es la nueva musa de la selección peruana, pero evitó que la comparen con la paraguaya Larissa Riquelme.



“¡Por favor! La musa del Perú soy yo, nada que Larissa, que no es una ‘diez’ al lado de Rosángela. Aquí está la verdadera. Siempre he sacado pecho por la selección”, dijo Espinoza.



¿Crees que la selección irá al Mundial de Rusia?

Esta es la oportunidad del Perú para llegar al Mundial, todos los peruanos tenemos que estar unidos, olvidarnos de los rencores y peleas.



EEG se burla de Rosángela Espinoza

La ‘guerrera’ también se arriesgó a dar su score del Perú vs. Argentina. “Para mí es un 3-2 o un empate, es que los argentinos también van a entrar con todo, van a poner las mismas ganas que la selección peruana”, indicó.



Por otro lado, la ‘Chica de los selfies’ tuvo otro motivo para estar feliz, pues logró llegar al millón de seguidores en Instagram y lo festejó con sus fans.



“Un millón de seguidores, me siento agradecida con el público. La verdad, esto me llena de satisfacción, creo que todo se logra con el esfuerzo, dedicación y el cariño de público”, precisó.

Rosángela Espinoza da su "score" del Perú vs. Argentina

