Perú vs. Argentina: Beto Ortiz pide a los hinchas ser realistas [VIDEO]

‘No hay que celebrar antes de tiempo’, afirmó Beto Ortiz, ante el desborde de entusiasmo que existe en la población por el partido Perú vs. Argentina.



“No me gusta pecar de entusiasmo, comparto el optimismo de la gente con el partido, pero también debemos ser realistas y tomar con mesura un encuentro difícil. Espero que ganemos”, sostuvo Beto Ortiz.



¿Crees que habrá un gol de Paolo?

No sé quién haga el gol, pero espero que marquen y ganemos.



Además, Beto Ortiz anunció su unipersonal ‘Morbo’, que presentará del miércoles 11 al viernes 13 en el Teatro Municipal de Lima.

En este unipersonal, Beto contará sus más íntimos secretos.

La selección peruana fue recibida por miles de hinchas peruanos en Argentina