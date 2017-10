Perú vs. Argentina: Yahaira Plasencia pide esto al pueblo peruano antes del partido [VIDEO]

En el marco del partido Perú vs. Argentina, el cual debemos ganar si queremos superar las Eliminatorias Rusia 2018 sin dolores de cabeza, son muchos los que mandaron ánimos para la selección. Entre ellos se encuentra Yahaira Plasencia, participante de Esto es Guerra, quien grabó un video al respecto.



Al lado de Cachaza, la salsera hace un llamado a la unión nacional en el marco del Perú vs. Argentina. "Desde hoy somos una sola camiseta, cada vez más cerca al Mundial", sostiene Yahaira Plasencia en el clip, el cual salió en la cuenta de Twitter de Esto es Guerra.



"¡Ya lo escucharon! Hoy somos un solo sentimiento, por eso #JuntémonosPorLaSelección y celebremos desde ahoritaaaaaaaa", se puede leer en el tuit sobre el Perú vs. Argentina, el cual fue blanco de los comentarios de algunos fans de Yahaira Plasencia.



¿WHATSAPP?

Una de las más recientes noticias que salieron sobre Yahaira Plasencia tuvo como 'actor de reparto' al futbolista Jefferson Farfán y escenario el set deEsto es Guerra. En una de las secuencias, la cantante manifestó si tenía o no alguna clase de comunicación con 'Foquita'.



"Yo he dicho claramente que no tengo comunicación con Jefferson Farfán, pero sí sé que va a jugar por las redes sociales", apuntó Yahaira Plasencia en Esto es Guerra.

PARTIDO

El partido Perú vs. Argentina es uno de los que ha captado una gran atención por parte de la hinchada ya que este podría definir las posibilidades de pasar con éxito las Eliminatorias Rusia 2018.



Es por ello que no pocas noticias relacionadas al encuentro, como el mal maléfico que la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) habría pensado para ‘bajarle la llanta’ a Ricardo Gareca antes del Perú vs. Argentina, se han hecho virales en poco tiempo.