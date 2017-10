Perú vs Colombia: ‘Careca’ ya tiene lista su estrategia  para el partido [VIDEO]

El ‘tigre’ Careca (Fernando Armas), quien se ha convertido en el amuleto de la selección, ya tiene su once definido para enfrentar a Colombia y dice que la estrategia para ganarles es la ‘T.D.P. G’ y que celebrará el triunfo comiendo cebiche y parrilla.



Profesor, sólo nos falta un pasito y vamos a Rusia, ¿qué siente?

Y si solo un pasito y un paseíto con Colombia para llegar a Rusia. Soy un lechero, mejor dicho tengo leche de tigre…



El hincha paga hasta 60 soles por una camiseta y miles de soles por reventa...

¡Qué caro! Debo escoger entre seguir como técnico o vendedor de camisetas, es un buen negocio, lo de la reventa no lo apruebo, pero hasta antes de las 5 de la tarde, me puedes buscar en ‘face’ como Fernando Armas oficial y te vendo una de norte ja, ja, ja



¿Cuál será la estrategia ante los colombianos?

La estrategia es ‘T. D. P. G’… Tócamela, dámela, patea y gol. Es la más fácil, no hay que hacernos problemas.



¿Jugará con la alineación 4- 3-3 o tiene un as bajo la manga?

El único as bajo la manga es el As, el hazte el lesionado si vamos ganando, todo sirve para ir a Rusia y el 4 3 3 es lo que voy a pedir después de la clasificación, o sea 433,000 dólares.



¿Qué le parece la versión de Gian Marco del tema ‘Contigo Perú’ de Polo Campos?

Muy linda, mira yo no soy melómano, pero esa canción es hermosa. Gracias Gian Marco, espero que me presentes a Domitila para cantarle una canción de amor.



¿Hoy termina su contrato, ya pidió la renovación y aumento?

Mi contrato viene renovándose por partido si gano mañana, agárrense, me va a tener que pagar Odebrecht ja, ja, ja



¿Cómo va a celebrar el triunfo con un cebiche o bandeja paisa?

La celebro con ‘parrisha’ y cebiche con harta rubia y con mis tigrillos, menos el hijo de Tito Navarro, ese tigrillo dijo que no era técnico y que mi título era de Azángaro, a ese ‘boludo’ le digo que le daré una entrevista, pero en Rusia a las 6 de la mañana.



¿Con qué frase alentará a sus 11 tigres peruanos?

Goles son amores y la meteremos por nuestros colores y, como es martes, no te cases ni te embarques, ni de tu selección te apartes… ¡Arriba Perú ! (C. Chévez)

