Miguel Moreno realizó una divertida caracterización del delantero de la selección Gianyuca, en la previa al duelo de este viernes contra la selección de Colombia, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Gianyuca (Miguel Moreno), eres el hombre gol de la selección, ¿'mojas’ ante Colombia?

Sí, soy el elegido, por eso me anda buscando ‘Bryan Sonámbulo’. De todas maneras anoto ante Colombia ya estoy preparando la celebración con cumbia, pero con cumbia peruana.

No han sido convocados Farfán ni Guerrero en este partido que nos jugamos la vida, tendrás que ponerte el equipo al hombro...

Bueno, Farfán ni Paolo están convocados porque están con las rodillas más gastadas que sobón de empresa. En el caso de Farfán no fue llamado porque querían ponerlo detrás de Concha y es muy peligroso, y Paolo fue llamado, pero Alondra por el último ampay lo tiene marcado mismo Reyna-Maradona. Ojalá mi esposa no se ponga celosa porque me pondré el equipo al hombro.

GIANYUCA A LO EROS RAMAZZOTI

En tus historias de Instagram se ve que cantas mismo Eros Ramazzoti...

Canto bastante en mi casa, en el estadio, con decirte que me han llamado de ‘Yo soy’, para decir: Yo soy Eros Ramazzotti, pero más me parezco a Chico Yaipén. Me gusta cantar como Eros cuando estoy con mi esposa porque es romántico, pero cuando estoy solo canto como Tony Rosado... ‘ya te olvidé, ya te olvidé, Benevento’.

¿A quién vas a ‘ajustar’ de los colombianos?

Me toca marcar a Mina, por eso ando viendo las conferencias de la premier (Mirtha Vásquez) porque dicen que es ANTIMINA y también el ‘profe’ me ha pedido analizar a Cuadrado, por eso estoy viendo algunos conciertos de Josimar antes de que se haga la banda y era cuadrado.

Este partido será duro...

Colombia siempre ha sido duro, pero confiamos en nosotros y en el TAS, si perdemos todavía hay posibilidades, tenemos que esperar que la Onpe se manifieste.

Cuando el público dice ‘Lapagol’, ¿qué sientes?

No sé qué decir porque me dicen: ¡Habla! Y yo no sé qué hablar, es como cuando los reguetoneros dicen: ¡Ya tú sabes! Y no sé. Pero me voy acostumbrando a las chapas. Me gusta que me digan ‘Bambino’.

Ahora que conoces más el Perú y su comida, ¿qué platillos les recomendarías a los ‘colochos’?

A ellos les gusta mucho la pasta, así que les recomiendo unos tallarines en salsa de huancaína, buenazos.

Los colombianos te van a marcar desde el arranque, ¿cómo los vas a driblear?

Estoy acostumbrado a la marca personal y la presión, recuerda que soy casado y con 3 hijas, pero sé cómo salir de esas situaciones. Hablé con una chica peruana, Shirley creo que se llama, y me enseñó a driblear a los futbolistas.

¿Cuál sería tu mensaje si ganamos?, porque ‘Cuto’ dice que ‘la fe es lo más lindo’ y que te ama...

Mi mensaje a la hinchada sería que confíen en mí, que me tengan paciencia y no defraudaré al pueblo. A ‘Cuto’ darle las gracias por esas palabras y decir que me ama, pero no lo puedo abrazar porque es muy alto y si lo abrazo me toparía con su fe, que es lo más grande que tiene. ¡Arriba Perú! y que viva el huaco de Moche.

