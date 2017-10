Perú vs Colombia: Mario Hart compone canción para la selección peruana y genera polémica [VIDEO]

Mario Hartse dedica de lleno a su carrera como cantante y estrena una nueva canción, la cual dedica a la selección peruana. "Vamos Perú" es la nueva composición del piloto y la manera del ex chico reality de demostrar su amor por el equipo de la blanquirroja, el cual está a un paso de llegar al mundial.



La canción es interpretada por Mario Hart y Yamal. El piloto publicó un video de la canción en su Instagram y la estreno en el reality de baile, El Gran Show. El esposo de la modelo Korina Rivadeneira se mostró muy contento con Gisela Valcárcel por darle la oportunidad de cantar en el espacio televisivo.



La letra de la canción relata las jugadas de los jugadores de la selección blanquirroja para llegar al Mundial. "Salio de la nada, un día antes del partido me levanté y quería hacer algo nuevo", contó Mario Hart en el programa El Gran Show.



LAS REACCIONES. En el Instagram de Mario Hart se leen algunos comentarios en contra sobre la composición. Un grupo de personas considera que el gesto del cantante es oportunista debido al momento en que se encuentra la selección peruana.



Por otro lado, los fans de Mario Hart lo defienden de las críticas y afirman que la canción está muy bien hecha. Los seguidores del piloto creen que las críticas que él recibe son producto de la "mala leche y envidia" contra el ex chico reality.

Canción de Mario Hart