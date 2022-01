El periodista deportivo Pedro García se resistió a cumplir con la promesa que hizo en la previa del partido Perú vs. Colombia, y se negó a bailar el vivo pese a que la Bicolor logró imponerse ante el cuadro cafetero con un gol de Edison ‘Oreja’ Flores.

Tras el final del partido por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022, los conductores del programa “Al Ángulo”, Diego Rebagliati, Gino Bonatti y Daniela Fernández, instaron a su compañero a pagar su apuesta en vivo, sin embargo, el ‘Internacional’ no quiso honrar su palabra.

“La verdad te lo digo otra vez, yo voy a bailar despacito porque el partido no te da para bailar mucho”, lamentó tras mostrarse disconforme con la participación de Perú en este nuevo duelo rumbo al Mundial.

Pide no ser triunfalistas:

El hombre de prensa continuó justificando su negativa de bailar ante cámaras, pese a que inicialmente lo había prometido, y aseguró que no había quedado convencido con el rendimiento de los integrantes de la Blanquirroja.

“No seamos tan triunfalistas se los pido por favor, estoy feliz, estoy con la garganta rota, pero no me da para bailar, porque el partido me decía que podíamos perder, yo veo el resumen y me asusto”, sentenció.

El periodista no honró su palabra y se negó a pagar apuesta bailando.

Recordemos que, en noviembre del 2021, Pedro García sí se animó a bailar ante cámaras para pagar su apuesta tras el triunfo de Perú ante Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias.

En aquella oportunidad, el panelista del programa de Movistar Deportes imitó el popular baile de Carlton Banks, personaje de la popular serie “El Príncipe del Rap” interpretado por Alfonso Lincoln Ribeiro.

