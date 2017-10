El partido Perú vs. Colombia está por jugarse y muchos se han puesto la camiseta para salir a las calles de Lima y otras provincias. En las redes sociales, como no podía ser de otra forma, el comportamiento no fue diferente. Un claro ejemplo lo tuvo Rosángela Espinoza, quien publicó unas fotos en su cuenta de Instagram.



Por medio de la plataforma, la 'exguerrera' lució unas piezas inspiradas en la selección peruana. En unas imágenes, Rosángela Espinoza se luce con una camiseta del elenco de Ricardo Gareca y en compañía de un tierno perro.



"Un solo sentimiento", fue lo que colocó Rosángela Espinoza en Instagram. Como si ello fuera poco, la modelo también subió una foto con poca ropa antes del Perú vs. Colombia.



En esta imagen, Rosángela Espinoza lleva la pieza superior de un bikini inspirado en la selección peruana. Los likes y comentarios de los usuarios de Instagram no tardaron en llegar para ambas publicaciones, sumando más de 20 mil en el primer aspecto y poco más de 700 en el segundo.

Un solo sentimiento ❤️. Una publicación compartida de R o s A n g e l a (@rosangelaeslo) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 8:09 PDT

Todo apunta a que las fotos de Rosángela Espinoza superarán las cifras antes mencionadas con la proximidad del Perú vs. Colombia, encuentro que muchos indican será el más importante en más de tres décadas.

❤️. Foto @hpomiano 💇🏻Believe Moda Una publicación compartida de R o s A n g e l a (@rosangelaeslo) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 12:33 PDT

PELEA

Rosángela Espinoza ha estado en el centro de la noticia por la pelea que protagonizó hace algunos días con la cantante Yahaira Plasencia en el reality Esto es Guerra. En dicha riña, que motivó su salida de ese espacio, la salsera le tiró un tortazo en la cara a la modelo y desencadenó una reacción inesperada.



Al respecto, varios personajes de la farándula se han pronunciado en contra de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia por igual. Todo indica que el tema será algo que persiga a ambas chicas por mucho tiempo.