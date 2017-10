Perú vs Colombia: Xoana González sorteará noche "hot" con quienes comenten este video si gana blanquirroja

La modelo Xoana González publicó un curioso video en Instagram. La argentina prometió sortear una noche "hot" entre los seguidores que le comenten un video que publicó en Instagram ¿De qué se trata esta iniciativa?



En el video, Xoana González explica en que consistiría esa noche "hot". La argentina dice pícaramente que se refiere a una noche de hot dogs. "Sí, le haré panchos al que me comente", afirma entre risas la argentina.



El video tiene 4.639 reproducciones. De esta manera, Xoana González quiso poner a prueba a sus seguidores ya que muchos comentaron el video sin ni siquiera saber que decía la argentina en la grabación.



Incluso, hay gente que considera que Xoana González no respeta a su esposo Rodrigo Valle. Todo por no ver lo que dice la modelo en el video que se viralizó en redes sociales. La argentina es muy hincha de nuestra selección y está muy nerviosa por el enfrentamiento.



Perú enfrenta a Colombia en el Estadio Nacional. La selección cafetera lleva la delantera con un gol y hasta el momento la blanquirroja queda eliminada del Mundial. Mira aquí las incidencias del partido.

Si gana peru sorteo una noche hot entre los q comenten ! Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 5:30 PDT