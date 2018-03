Perú vs. Croacia: Giovanna Valcárcel apuesta por un triunfo de la bicolor [FOTOS]

La ojiverde Giovanna Valcárcel apuesta por un triunfo peruano ante Croacia en el amistoso que jugará mañana la selección, en Miami, como preparación para el Mundial Rusia 2018.



“Este viernes todos somos Perú y creo que ganaremos con gol de Jefferson Farfán. Además, estaré animando a la gran hinchada nacional en el Lawn Tennis, donde habrá pantallas gigantes. Me gusta el fútbol y el público me muestra su cariño cuando voy a los estadios”, comentó Giovanna Valcárcel.



Por otro lado, espera el estreno de la novela ‘Torbellino’, donde tendrá dos personajes, ‘Michelle’ y ‘Michael’. “Creo que la gente se enganchará con la historia y me van a querer”, comentó Giovanna Valcárcel.