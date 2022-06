La actriz Ale Fuller arribó en Barcelona junto a su novio Francesco Balbi para alentar a la selección peruana en el partido amistoso que disputa este domingo 5 de junio con Nueva Zelanda en el RCDE Stadium, previo al repechaje por el Mundial de Qatar 2022.

Pese a que en las últimas semanas su pareja Franceso Balbi estuvo envuelto en una polémica con las personas de prensa de ‘Amor y Fuego’, la modelo Ale Fuller se dejó ver feliz ante las cámaras del Grupo El Comercio e incluso posaron.

La parejita luce sonriente y dándose besos en el estadio de Barcelona , rodeada de miles de peruanos. Hasta el momento, ambos no han compartido detalles de su viaje y se desconoce si irán a Qatar.

Ale Fuller y su novio Francesco Balbi se lucen enamorados. Foto: Daniel Apuy / @photo.gec

¿QUÉ PASÓ CON EL NOVIO DE ALE FULLER?

Días atrás, Francesco Balbi tuvo un accidentado encuentro con las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante el pasado concierto de Rauw Alejandro en Lima. En las imágenes se observa a la joven pareja abrazados y caminando por los alrededores del estrado, hasta que el periodista se le acerca para obtener algunas declaraciones, pero todo se salió de control.

Franceso Balbi se habría incomodado por la presencia de cámaras e intentó que el reportero no saque imágenes de ellos. Incluso el hombre de prensa le pide por favor que no lo toque.

“ No me toques mi brother, estoy trabajando, no me toques, pero no me toques, todo bien, ella sabe cómo es la chamba, no me toques, porfa ”, se escucha decir al periodista, mientras que Ale Fuller intenta calmar a su novio diciéndome: “Amor, escúchame”.