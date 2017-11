Perú vs Nueva Zelanda: Actores de 'La Colorina' alientan a la selección peruana ¿Y Christian Domínguez?

A pocas horas del primer partido dePerú vs Nueva Zelanda por un cupo al Mundial Rusia 2018, parte del elenco de “Colorina” se sumó a la fiesta del fútbol y compartió, a través de sus redes sociales, diversos mensajes de aliento en apoyo al equipo comandando por Ricardo Gareca.



"Este viernes más que nunca a alentar con el ❤ a nuestra selección. #Perú, estás en mi ❤ blanquirrojo. Hoy y siempre con mi selección", escribió la protagonista de la referida telenovela, Magdyel Ugaz, quien aprovechó la oportunidad para dedicarle unas emotivas palabras al gran ausente de este compromiso. "Estoy segura que nuevamente volveremos a ver brillar en la cancha a nuestro Guerrero. Fuerza, Paolo. #TodosSomosGuerreros", añadió.



Por su parte, el actor español David Villanueva, quien aparece en la instantánea vistiendo la camiseta de la selección con muchos orgullo, también le dedicó unas palabras de apoyo a la blanquirroja: “Yo también me pongo la camiseta para alentar a la selección peruana en el partido importantísimo de mañana. ¡Sí se puede!”



La mayoría de actores de la novela Colorina se lucieron con sus camisetas de Perú. Incluso, Christian Domínguez también escribió un sentido mensaje para la selección, en el que resalta los valores del equipo.



Perú vs Nueva Zelanda ida se jugará este viernes 10 de noviembre a las 10:15 p.m. (horario peruano). Mientras que en el país neozelandés irá el 11 de noviembre desde las 4:15 p.m. (nos llevan 18 horas). ¿Qué canales lo transmitirán? El Perú vs Nueva Zelanda lo pasarán por Movistar Deportes (cable), ATV y América Televisión (ambos de señal abierta).



Yo también me pongo la camiseta para alentar a la Selección peruana en el partido importantísimo de mañana! Si se puede :) @delbarriopro_oficial Una publicación compartida de David Villanueva (@davidvillanuevaoficial) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 7:29 PST

