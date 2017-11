Perú vs. Nueva Zelanda: Gisela Valcárcel asegura que Perú irá al mundial [VIDEO]

Gisela Valcárcel se puso la camiseta de la selección peruana para alentar a los ‘tigres’ de Gareca y pidió a los futbolistas no dejarse amedrentar con el grito maorí ‘Haka’ cuando se enfrenten a los neozelandeses.

Gisela Valcárcel, ¿cuál es tu score para el partido de esta noche?

Creo que será un 2 a 1... o 2 a 0 a favor de Perú, y acá empatamos.



¿Pero vamos al Mundial?

Claro que vamos al Mundial y nada de acobardarse con el grito que hacen (se golpea el pecho al estilo ‘Haka’). Cuando vean a los peruanos, ellos son los que tendrán que salir de la cancha y si no gritamos, me llaman y yo pego un grito que van a ver que no hay neozelandés que viva... Corriendo se irán y ¡Arriba, Perú!

Gisela Valcárcel asegura que Perú irá al mundial Rusia 2018

‘GANAREMOS’

“No me importa quién meta el gol, vamos a ganar. Los 11 jugadores pelearán hasta el último minuto, será un partidazo”, dijo Karen Dejo.



‘GOL DE CORZO’

“No está Paolo Guerrero, pero la sorpresa será Aldo Corzo. Es un tipo con mucho temperamento y todo el Perú va a celebrar”, precisó Lucas Piro.



‘CUEVA Y FLORES’

“Veré el partido con mi familia y amigos, y los goles serán de Cueva y Flores. No será un partido fácil, pero lograremos el triunfo”, aseguró Diana Sánchez.



‘TODOS SOMOS UNO’

“La unión de todo el país se verá reflejada en el triunfo. Creo que ganamos 1 a 0, con gol de Cueva. Es el mejor de la selección, y todos a celebrar”, comentó Vania Bludau.



(C. Chévez/ E. Castillo)



